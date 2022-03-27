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Haberler Aydın Karşıya geçerken TIR'ın altında kaldı

Karşıya geçerken TIR'ın altında kaldı

27.3.2022

Karşıya geçerken TIR’ın altında kaldı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Çankaya (42) seyir halindeki TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza, Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin E. yönetimindeki TIR çarptı. Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ ÜMİT ÖZMEN
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