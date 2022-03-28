Sincap satarken suçüstü yakalandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bir iş yeri sahibine sincap satışı yaptığı gerekçesiyle 18 bin 700 lira para cezası kesildi.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evcil hayvan dükkanında sincap satışı yapıldığı ihbarı üzerine müşteriymiş gibi işyeriyle iletişime geçti. Ekipler, 17 sincap siparişi verdi. Bir süre sonra sincapların getirildiği bilgisini alan ekipler, evcil hayvan dükkanına operasyon yaparak sincaplara el koydu. İş yeri sahibi A.B.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten sincap başına 1100 lira idari para cezası kesildi. Diyarbakır'dan şehirlerarası bir yolcu otobüsü aracılığıyla Kuşadası'na gönderilen sincapların doğaya salınacağı öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ