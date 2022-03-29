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Haberler Aydın FETÖ üyesi 7’si asker 8 kişi Yunanistan'a kaçacaktı

FETÖ üyesi 7’si asker 8 kişi Yunanistan'a kaçacaktı

29.3.2022

FETÖ üyesi 7’si asker 8 kişi Yunanistan’a kaçacaktı

KUŞADASI açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda bir grup tespit etti. Bölgedeki kişilerle görüşen ekipler, bazılarının üzerinde kimlik bulunmamasından dolayı 9 şüpheliyi karakola götürdü.

Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve bu suçtan dolayı yargılanmaları devam eden eski yarbay Ş.A.D, eski astsubay başçavuş M.Y, eski astsubay üstçavuş M.H, eski astsubay başçavuş T.B, eski astsubay üstçavuş G.A, eski astsubay B.S ve eski üsteğmen F.M.O ile örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış olan A.D. olduğu belirlendi. Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlı tutuklandı. ■ İHSAN KARATAŞ

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