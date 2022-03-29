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Haberler Aydın Kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

DHA

29.03.2022, 19:33

Kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dağ Karaağaçlı Mahallesi Acısu bölgesindeki Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bölgeye giderek kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapan 9 şüpheli ile birlikte; 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 kazma, merdiven ve 1 burç ele geçirildi.

Şüphelilerin kayalık bölgeye merdiven ile çıkarak kazı çalışması yaptığı öğrenildi. Suçüstü yakalanan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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