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Haberler Aydın AK Partili genç başkan evlendi

AK Partili genç başkan evlendi

30.3.2022

AK Partili genç başkan evlendi
ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Deniz Atamer ile dünya evine girdi. Genç çiftin düğün töreni Efeler ilçesindeki Akarsu Park'ta gerçekleştirildi. Düğüne Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan ile Cumhur İttifatı Belediye Başkanları, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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