Annesini rahatsız eden adamı bıçakladı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan E.K, Ünlü Sokak üzerinde bulunan A.G. isimli kadının evinin önüne geldi. A.G'yi telefonla arayan E.K, kadını dışarı çağırdı. Oğlunun evde olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyen kadın, alkollü adamı bir türlü ikna edemedi. Bu sırada bağırış seslerini duyan A.G'nin oğlu A.K, mutfaktan bir bıçak alarak yanına gittiği E.K'yi göğsünden ve karnından bıçakladı. Olay yerine polis ve ağlık ekipleri gelirken ağır yaralanan E.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ■ İBRAHİM UZUN

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