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Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! 29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

Aydın'da kahreden son! 29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde seyir eden 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serhat Kocamış geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi. Kocamış’ın cansız bedenini sabah erken saatlerde görev yapan belediye ekipleri buldu.

İHA

30.03.2022, 13:03

Aydın’da kahreden son! 29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

Kaza, Didim Hisar Mahallesi Sağtur yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir eden Serhat Kocamış (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu.

Kocamış'ın cansız bedenini sabah erken saatlerde görev yapan belediye ekipleri buldu. Kazanın bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Kocamış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kocamış'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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