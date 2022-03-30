Yanlış çölyak teşhisiyle 6 yıl diyet yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan öğretmen 25 yaşındaki Yağmur Kartal, doktorunun koyduğu yanlış tanı nedeniyle hayatı karardı. Çölyak hastalığı tanısı konulduktan sonra glütensiz beslenen ve diyet uygulayan genç öğretmen, 6 yıldır uyguladığı diyet nedeniyle bir deri bir kemik kaldı. 33 kiloya düşen öğretmen, yanlış tanı ve tedavi kurbanı olduğunu öğrendi. Ölümün ucundan dönen Kartal, doktorundan şikayetçi olacağını söyledi.

GÜNDEN GÜNE ERİDİ

18 yaşındayken kendisine çölyak hastalığı teşhisi konulan Yağmur Kartal, 45 kilodayken diyete başladı. Glutensiz beslenerek 6 yıl boyunca açlık diyeti uygulayan genç kız, günden güne erimeye başladı. Yorgunluğu geçmeyen ve 33 kiloya kadar düşen Kartal'ın başka bir hastanede kan değerlerine bakıldı. Yapılan testlerde tüm değerleri normal çıkan genç öğretmenin çölyak hastası olmadığı ortaya çıktı. Çölyak hastası olmadığından emin olmak için 2 hastanede daha çeşitli testler yaptıran Kartal'ın hiçbir rahatsızlığının olmadığını öğrendi.

BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDIM

Kartal, "Çölyak hastalığı tanısı nedeniyle 6 yıldır ciddi bir diyet programı uyguladım. Devletin çölyak hastalarına 169 lira destek veriyor ancak bu hastalar özel gıdalarla beslendiğinden ekmeğinden, makarnasına, kekine kadar her şeyi oldukça pahalı. Bunun dışında yıllardır canımın istediği yiyecekleri tüketemedim. Kendimi eksik hissettim. Günlerce ağladım, moral bozukluğu yaşadım. Ölümden döndüm" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE