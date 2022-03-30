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Haberler Aydın Yemek ısıtmak isterken ormanı küle çevırdı

Yemek ısıtmak isterken ormanı küle çevırdı

30.3.2022

Yemek ısıtmak isterken ormanı küle çevırdı

AYDIN'IN Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar orman küle döndü.

Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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