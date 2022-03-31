Aydın’da motosiklet felaketi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki polis memuru ağır yaralanırken, motosikletin arkasında olduğu belirtilen 5 yaşındaki oğlu ise gözünü babasından ayırmadı. Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Davutlar Mahallesi'nde görevli polis memuru H.E.'nin kullandığı motosiklet ile karşı şeritten gelen S.K. yönetimindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. KAZA yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru H.E., sedye ile ambulansa bindirilirken çocuğu bir an olsun babasından gözünü ayırmadı. H.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





HIZ TUTKUSU SONU OLDU

AYDIN'IN Didim ilçesinde Sedat Kocamış (29) motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Kaza, Didim'in Hisar Mahallesi Sağtur yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Serhat Kocamış, direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle yoldan çıktı.

Boş araziye uçan Kocamış'ın cansız bedenini sabah erken saatlerde görev yapan belediye ekipleri buldu. Kazanın bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kocamış'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bekar olan Kocamış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.

İBRAHİM UZUN/ HÜSEYİN ÇALIŞKAN