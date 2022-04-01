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Haberler Aydın Aracın içinde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aracın içinde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aydın Eefeler'de yaşanan korkunç olayda, otomobilin içinde vurulmuş halde bir ceset bulundu. Cesedi bulunan şahsın yakınları haberi alıp olay yerine gelince sinir krizleri geçirdi.

İHA

01.04.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 15:55

Aracın içinde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi otomobilin içerisinde silahla başından vurulmuş halde bulunurken, olay yerine gelen şahsın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.



Olay, Ata Mahallesi Ata Bulvarı üzerindeki bir arazide 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arazi içerisinde uzun süredir park halinde olan 09 U 7293 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde isminin M.A (33) olduğu öğrenilen şahsın pompalı tüfekle intihar etmiş olduğunu belirledi.



SİNİR KRİZİ GEÇİREN AİLESİNİ POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ
Haber alır almaz olay yerine gelen şahsın babası ve kız kardeşi sinir krizi geçirirken, M.A'nın yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. M.A'nın İzmir'de bir kurumda işçi olarak çalıştığı, Aydın'da ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından M.A'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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