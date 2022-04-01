‘Şampiyonlar çıkaracak’ o tesis çürüyor

Türkiye'de CHP'li belediye başkanlarının gerçeğe dönüştüremediği vaatlere Aydın'da bir yenisi daha eklendi. Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye bütçesinden on milyonlarca lira harcayıp açtığı tesiste olimpiyat şampiyonu sporcuların yetişeceğini söyledi. Tesisten Aydınlıların uygun şartlarda faydalanacağı da dile getirildi. Ancak işletmesi devredilen firma ile yaşanan anlaşmazlık yüzünden Aydınlılar buradan 1 gün bile yararlanamadı.

20 MİLYON LİRA HARCANDI

22 dönüm arazi üzerine 5 milyon dolarlık yatırımla kente kazandırılan Atatürk Spor Kompleksi içinde olimpik yüzme havuzu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları ve bir de restoran bulunuyordu. Çerçioğlu bu tesisin açılışında, "Aydınlı şampiyonların yetişeceği bir tesis yaptık. Tesisimizden Türkiye ve olimpiyat şampiyonlarının yetişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesi beklenen tesis açıldıktan kısa süre sonra belediye tarafından adrese teslim yapılan ihale ile özel bir şirkete devredildi. İhaleyi alan firma tarafından ikinci kez açılışı yapılan tesis, bir türlü hizmete alınamadı. Atatürk Spor Kompleksi'ni alan şirket ile belediye arasında yaşanan itilaf sonucu kapısına kilit vurulan tesis kaderine terk edildi.

CHP'li Çerçioğlu'nun belediyenin öz kaynaklarından 5 milyon dolar harcayarak yaptırdığı ve işletmesini bir şirkete devrettiği Atatürk Spor Kompleksi 4 yıldır atıl vaziyette çürüyor. Aydınlıların bir gün bile istifade edemediği tesisin geleceği ise tam bir muamma olarak kalmış durumda.

ÇERÇİOĞLU'NUN VERDİĞİ VAATLER

AYDIN'IN olimpik yüzme havuzu olan bir spor tesisine ihtiyacı olduğunu söyleyen Özlem Çerçioğlu, "Böyle bir tesisi 365 günde Aydınlıların hizmetine sunduk. 20 dönüm alan üzerindeki tesisimizde açık ve kapalı olmak üzere olimpik yüzme havuzları tenis kortları basket sahaları gibi spor komplekslerimiz bulunmakta. Tesisimizde kafeterya, yeşil alan içerisinde çocuk parkları ve otopark yer almakta. Engelli çocukların ve vatandaşların yararlanabileceği rehabilitasyon havuzları, terapi merkezi mevcut. Buradan olimpiyat ve Türkiye şampiyonları yetiştireceğimize inanıyorum" dedi.

VERİLEN SÖZLERİN HEPSİ BOŞA ÇIKTI

ÇERÇİOĞLU'NUN yönettiği Büyükşehir Belediyesi, açılıştan kısa bir süre sonra tesisin işletmesini devredince kabus başladı. İhaleyi alan firma ortakları arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden tesisin işletmesi çıkmaza girdi. Şirket ortaklarından birinin cinayete kurban gitmesiyle tesis açılamadı. 4 yıldır çürümeye terk edilen tesisi, şimdilerde bakımsızlık nedeniyle otlar sarmış durumda. Belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesi beklenen tesisten Aydınlı vatandaşlar 1 gün bile yararlanamadı.

HÜSEYİN KILIÇ