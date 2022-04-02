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Haberler Aydın 70 yaşındaki Alman evinde ölü bulundu

70 yaşındaki Alman evinde ölü bulundu

2.4.2022

70 yaşındaki Alman evinde ölü bulundu
Bir süre önce Aydın'ın Didim ilçesinde yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A, apartmandaki bir daireyi kiraladı. Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi çilingir yardımıyla eve girdiğinde ise Alman vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibi durumu emniyet güçlerine bildirirken, emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni morga kaldırıldı. F.E.A'nın 5 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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