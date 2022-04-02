70 yaşındaki Alman evinde ölü bulundu

Bir süre önce Aydın'ın Didim ilçesinde yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A, apartmandaki bir daireyi kiraladı. Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi çilingir yardımıyla eve girdiğinde ise Alman vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibi durumu emniyet güçlerine bildirirken, emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni morga kaldırıldı. F.E.A'nın 5 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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