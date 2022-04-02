Sütçünün bahçesinde essiz bir lahit bulundu

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde sütçülük yapan bir kişinin evine düzenlenen baskında lahit bulundu. Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek İstiklal Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali S'nın evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde nereden çıkarıldığı henüz bilinmeyen ve şu ana kadar bir benzeri görülmeyen küvete benzeyen lahit ele geçirdi. Süt toplama işi yaptığı öğrenilen Ali S. gözaltına alındı. Evde bulunan küvet şeklindeki lahit ise Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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