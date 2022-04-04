Küstah açıklamaya tepki yağıyor

Konserine çağırdığı genç kıza otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Kurtuluş Kuş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video yayınladı. Hakkındaki iddiaları reddeden şarkıcı, "Kedi yine ciğere uzanamadı" sözüyle tepki topladı. Genç kızın avukatı Fatih Seyfikli "Müvekkilim şu an yıkılmış halde psikolojik tedavi görürken, şüphelinin açıklaması tam anlamıyla rezilcedir. Bu ülkede yapanın yanına kar kaldığı algısı oluşmuş ama mahkemelere çıktıklarında Türk adaletinin gücünü görüyorlar. O an feryat ediyorlar ancak son pişmanlık fayda etmiyor" diye konuştu.

Konserine davet ettiği İzmirli B.Ö.'ye (21) Aydın'da bir otelde tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kurtuluş Kuş, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı. Ancak Kurtuluş Kuş'a destek yerine yüzlerce tepki yağdı.





"TEK TEK DAVA AÇACAĞIZ"

Avukat Fatih Seyfikli, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada tepki mesajları yazan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, "Mağdur bir genç kıza linç girişiminde bulunan bazı sosyal medya hesaplarına da tek tek dava açacağız" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının ve kadın örgütlerinin hala B.Ö.'ye sahip çıkmamasını da eleştiren Seyfikli, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bir an önce ifadeye çağrılmasını, hak ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu



"BİZİM PARAYA İHTİYACIMIZ YOK"

B.Ö.'NÜN babası Ö.Ö. de, "Yaşadığımız travmadan çıkmak için ailecek profesyonel destek alıyoruz. O şeref yoksunu, kızımın hayatını kararttı. Kızım kendine zarar verirse sorumlusu odur" dedi. Bizim para peşinde olduğumuzu iddia eden yüreği kararmış kişiler varmış. Soruyorum: Bir genç kız, böyle ömür boyu utanç verecek bir olay için ismini lekeler mi? Ne kızımın, ne de bizim paraya ihtiyacımız yok. Allah'a çok şükür durumumuz iyi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL