Özcan’dan hata üstüne hata

Aydın'ın Nazilli ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın, üzerine kendi fotoğrafını bastırıp hazırlatıp vatandaşlara dağıttırdığı Ramazan imsakiyelerindeki vakitlerin hatalı olması 150 bin kişinin yaşadığı kentte kaosa neden oldu. Hatalı basılan 30 bin adet Ramazan imsakiyesi kentin birçok noktasında vatandaşa dağıtıldı.

10 DAKİKALIK FARK VARDI

Nazilli Belediyesi'nin imsakiyesi ile ilçe müftülüğünün imsakiyesi arasında, öğle, ikindi ve yatsı vakitlerinde de 5 ila 10 dakikalık farklılıklar bulunduğu, imsakiyeler dağıtıldıktan sonra ortaya çıktı. İl müftülüğünün uyarısı üzerine elde kalan imsakiyeler imha edilerek ilçe müftülüğünün yayımladığı imsakiye basıldı. Vatandaşlar Özcan'ın hatalı imsakiyeler üzerinden bir de kendi reklamını yapmasına tepki gösterdi.

BOLU'DA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay geçen yıl CHP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanmıştı. Bolu Belediyesi tarafından dağıtılan imsakiyelerde iftar vakti, Diyanet'in açıkladığı imsakiyeye göre akşam ezanından 2-3 dakika geç, imsak vakti ise 18 dakika erken olarak yazılmıştı. Konunun hatadan kaynaklandığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan özür dileyerek, "Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız" demiş ve tepki toplamıştı.

İHSAN KARATAŞ