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Haberler Aydın Ramazan manileri 87’lik Ahmet dededen

Ramazan manileri 87’lik Ahmet dededen

4.4.2022

Ramazan manileri 87’lik Ahmet dededen

AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Emeksiz, çocuk yaşlarda başladığı Ramazan davulculuğu mesleğini yaşatıyor. Ramazan aylarında mahallesinde davul çalıp mani okuyan Emeksiz, bir yandan da köyün gençlerine Ramazan davulculuğunu öğretiyor. Karacaören mahallesinde, çırakları Taner Tekin ile Nebi Yeniçoban ile her gece sahur vakti yollara düşen Ahmet emeksiz, davulun hoş ritmi ve geleneksel manilerle vatandaşları sahur için uyandırıyor. Emeksiz, "Ömrüm yettiğince bu işi yapmaya devam edeceğim" diyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)

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