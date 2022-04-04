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Haberler Aydın Tinerle sobayı yakmak isterken kendisini yaktı

Tinerle sobayı yakmak isterken kendisini yaktı

4.4.2022

Tinerle sobayı yakmak isterken kendisini yaktı

AYDIN'DA çalıştığı işyerinde kalan Volkan Çakaloğlu, sobayı tinerle yakmak isterken, bir anda yükselen alevlerden kaçamadı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Çakaloğlu, yanarak feci şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç İzmir'deki bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 aydır yaşam mücadelesi veren Çakaloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Çakaloglu'nun cenazesi, Bozdoğan'a bağlı Örtülü Mahallesinde defnedildi.

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