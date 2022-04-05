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Haberler Aydın Bodrum'daki skandal görüntülere 6 gözaltı! Terör örgütü propagandası yaptılar

Bodrum'daki skandal görüntülere 6 gözaltı! Terör örgütü propagandası yaptılar

Bodrum'da düzenlenen nevruz etkinlikleri skandal görüntülere sahne oldu. Etkinliklerde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişi polis ekiplerice gözaltına alındı.

DHA

05.04.2022, 13:42

Bodrum’daki skandal görüntülere 6 gözaltı! Terör örgütü propagandası yaptılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yürüttü.

Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

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