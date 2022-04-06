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Haberler Aydın Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı

Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda 5'i trans olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı.

İHA

06.04.2022, 14:12

Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın'ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5'i trans olmak üzere toplam 55 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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