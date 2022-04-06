Aydın’da arazi açmak için 250 ağaç kesildi!

AYDIN'IN Hamitler mahallesinde yaşayan Sezer Yılmaz arazi açmak için orman arazisindeki 250 civarında ağacı katletti. İncirliova ilçesine bağlı Hamitler mahallesinin Ütük Dağı Gırnaç mevkiinde yaklaşık 35 dekarlık ormanlık alanda bulunan 250 ağaç, Orman İşletme Şefliği'nin ve Orman Müdürlüğü'nün bilgisi olmadan kesildi. Muhtarlık azası Özcan Turgut, bahçesine giderken ormandaki çam fıstığı ağaçlarının kesildiğini görerek durumu Germencik Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Olayla ilgili İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

VALİLİK OLAYA EL KOYDU

Yapılan araştırmada ağaç kesimine arazi açmak amacıyla Sezer Yılmaz'ın yol açtığı tespit edildi. Yılmaz, satın aldığı incir bahçelerinin arasında kalan yeri açmak için ağaçları kestiğini itiraf etti. Aydın Valiliği ise, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilen 250 ağacın yer aldığı alana fidan dikimi yapılacağı ve telle çevrilerek bölgenin korumaya alınacağı bildirildi.

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