Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam

AYDIN'DA özel ve belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine ortalama yüzde 20-25 oranında zam yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren esnafın zam taleplerini görüştü. Alınan kararın ardından il merkezi Efeler'de şehir içi özel halk otobüslerinde 4 lira 50 kuruş olan tam taşıma ücreti 5 liraya, 3 lira 25 kuruş olan öğrenci tarifesi ise 4 liraya çıkarıldı. Öte yandan taksi ücret tarifeleri de zamlandı. Taksimetre açılış ücreti 8 lira olurken kısa mesafe ücreti 20 lira olarak belirlendi. Kuşadası ve Didim'de taksimetre açılış fiyatı ise 8 lira 50 kuruş oldu. ■ İHSAN KARATAŞ

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