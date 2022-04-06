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Haberler Aydın Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam

Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam

6.4.2022

Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam
AYDIN'DA özel ve belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine ortalama yüzde 20-25 oranında zam yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren esnafın zam taleplerini görüştü. Alınan kararın ardından il merkezi Efeler'de şehir içi özel halk otobüslerinde 4 lira 50 kuruş olan tam taşıma ücreti 5 liraya, 3 lira 25 kuruş olan öğrenci tarifesi ise 4 liraya çıkarıldı. Öte yandan taksi ücret tarifeleri de zamlandı. Taksimetre açılış ücreti 8 lira olurken kısa mesafe ücreti 20 lira olarak belirlendi. Kuşadası ve Didim'de taksimetre açılış fiyatı ise 8 lira 50 kuruş oldu. ■ İHSAN KARATAŞ
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