Dövdü, parasını yedi tehdit etti ve öldürdü

Aydın Söke'de 5 çocuk annesi Esma Sedan (52), kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açtığı kocasının kurbanı oldu. Ölmeden önce yakınlarına, "Vereyim paramı ama ne olur beni dövmesin, çocuklarımın önünde sıkıntı çıkarmasın" diyen Esma Sedan'ı, kocası Nail Sedan (52), oğlunun gözü önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

YETER Kİ BENİ DÖVMESİN

Söke Çalışlı mahallesinde bir anne daha koca dehşeti yüzünden hayatını kaybetti. Ev temizliğine giden 5 çocuk annesi Esma Sedan, kendisine sürekli şiddet uygulayan kocası hakkında polise şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen evin karşısındaki kahveden eşini taciz etmeyi sürdüren adam için Esma Sedan, yakınlarına "Benim paramı yesin. Vereyim paramı ama ne olur beni dövmesin. Çocuklarımın önünde sıkıntı çıkarmasın" dedi. Ancak sürekli karısının ev temizliğine giderek kazandığı parayı yiyen Nail Sedan, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenince çılgına döndü.

ÖLECEĞİNİ BİLE BİLE

EVE giden Nail Sedan, eşinin boşanma davasını geri çekmesini isteyip "Benden boşanırsan seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.

Esma Sedan ise "Bıktım artık senden, çalışıp kazandığım parayı sana veriyorum. Ölsem de seninle barışmam" deyince Nail Sedan, yanındaki poşete sarılı pompalı tüfeği çıkararak peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan ve kanlar içinde yere yığılan Esma Sedan, komşularının ihbarıyla gelen ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından otogarda kaçmak üzereyken yakalanan Nail Sedan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olaya şahit olan oğlu Mustafa Sedan ve kardeşleri, aldıkları acı haberle yıkıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE