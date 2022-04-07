İP’li Başkan belediyenin parasını anketçilere akıttı

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Engin Kürşat Özcan'ın geçen yıl 4 anket firmasına yaptırdığı anketler belediye meclisinde krize yol açtı. AK Partili Belediye Meclis üyesi Bülent Sayar, anket firmalarına belediye kasasından 1 milyon 368 bin lira ödenerek belediye kaynaklarının heba edildiğini söyledi.

3 YILDA 51 MİLYONLUK ZARAR VAR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca geçtiğimiz aylarda, Nazilli Belediyesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, belediyenin sürdürdüğü İnci Yaşam projesinde hak sahiplerine konutların zamanında teslim edilememesi yüzünden 24 milyon liralık kamu zararı oluştuğu saptanmıştı. Ayrıca Başkan Özcan'ın danışmanlık adı altında üç kişiye ödediği 236 bin lira müfettişlerin raporlarına yansımıştı.

BELEDİYEYİ üst üstene kamu zararına uğratan Başkan Özcan, muhalefetin sert eleştirilerine maruz kaldı. Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı adına söz alan AK Partili Bülent Sayar, Başkan Özcan'ın vaadinde bulunduğu 30 projeyle ilgili adım atmadan 3 yılda belediye bütçesinde 51 milyon lira zarar olduğunu söyledi.

Son olarak belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinde 5 milyonluk zarar edildiğini dile getiren Sayar, "2021 yılında belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi 3 milyon 200 bin liraymış. Ancak siz yıl içerisinde Özel Kalem Müdürlüğüne toplam 1 milyon 200 bin lira daha aktarmışsınız ek ödeneklerden. Bu aktarmaların nerelere ödendiğine baktığımızda, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden 1 milyon 368 bin lira paranın 4 tane anket firmasına ödendiğini görüyoruz. 12 fatura ile 4 firmaya 1 milyon 368 bin lira ödendiğini görüyoruz" dedi.

NAZİLLİ'YE KATKISI YOK

ANKET firmalarına ödenen paranın da gereksiz ve geri dönüşünün olmadığını söyleyen Sayar, "Nazilli'ye katkısı olmayan anketlerle belediyenin kaynaklarının heba olduğu görüyoruz" diyerek harcanan paralara tepkisini dile getirdi. Başkan Özcan ise anket firmalarına ödenen dudak uçuklatan paralarla ilgili açıklama yapmadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE