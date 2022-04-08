Aydın Ticaret Borsası’nda oda ve borsalar toplandı

Aydın Oda/Borsa başkanlarının, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Aydın İli Oda Borsaları Müşterek Toplantısı'nda kentin sorunları görüşülerek istişarede bulunuldu.

İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un konuşmasıyla başlayan toplantında, Aydın İli Oda/ Borsa başkanları atılması gereken adımlar konusunda görüş paylaştı. Toplantıya Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız, Yakup Er, Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Cihan Can, Mustafa Akdam, Adem Türkmen, Ali Çevik ve Mehmet Ali Avcu, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Didim Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay iştirak etti.

DESTEK VE YATIRIMLAR

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın ili düzeyinde kentin marka değerinin artmasına ve ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan yatırımların, üyelerin menfaatine yönelik sürdürülecek çalışmaların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere, yetkili mercilere iletilmesi noktasında oda/borsaların üzerine düşen sorumluluğu dile getirdi.