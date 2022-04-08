Bu sezon, çok ciddi bir hareketlilik olacak

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada yaklaşmakta olan turizm sezonundan beklentilerinin pozitif yönde olduğunu belirtti, "Ancak Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi gerekiyor" dedi. Akdoğan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"YOĞUN BİR İLGİ VAR"

"Turizm sektörü olarak, pek çok sektör gibi zor zamanlardan geçtik. Pandemi dönemi hepimiz için acı bir deneyim oldu. İçinde bulunduğumuz durumda sadece ülkemiz değil, tüm dünya kaotik bir ortamdan geçiyor ve dünya genelinde sıkıntı yaşanıyor. 2022 sezonundan beklentimiz yüksek, ancak Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi gerekiyor" dedi.

Havaların ısınmaya başladığını ve ilçeye tatil rezervasyonlarında yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi olduğunu anlatan Akdoğan, "Önümüzdeki günlerde okulların ara tatili, ardından bayram tatiliyle birlikte hareketlilik başlayacak ve sezona güzel bir başlangıç yapacağız. Limanımıza ilk kurvaziyer gemisi 1 Ocak itibariyle geldi. Bu yıl için limanımızda pek çok kruvaziyer gemisi ağırlayacağız ve ilçemiz Home Port limanlardan biri olacak. Tüm bunlar ilçe ekonomimizin ağırlığını oluşturan turizm sektörümüz için önemli ve güzel gelişmeler. Tüm bu güzel gelişmelerin yanı sıra belimizi büken gıda ve enerji maliyetleri var. Girdi maliyetlerindeki artışlar sektörü çok fazla etkiliyor. Bu maliyetleri çok iyi yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz" dedi.