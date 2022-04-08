GEKA, genç istihdamına ağırlık verecek

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 147'nci Yönetim Kurulu Toplantısı, 31 Mart 2022'de denizkum- güneş turizminin yanında alternatif turizm olanaklarıyla da zengin bir potansiyele sahip olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. GEKA Dönem Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın yanı sıra Ajansın görevli uzmanları katıldı.

SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR

Vali Atik, "Ajansımızın 2021 yılında hayata geçirdiği çalışmalar "Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi" ve "İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm" sonuç odaklı programları doğrultusunda uygulanarak hayata geçti. Bu kapsamda destek programlarının tasarlanmasından projelerin yürütülmesine ve izlenmesine, yatırım danışmanlığından plan, analiz, fizibilite çalışmalarına, tanıtım faaliyetlerinden eğitim, fuar ve çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesine kadar birçok faaliyet hayata geçirilmiştir. Ayrıca Üreten Şehirler Programı, SOGEP, Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programları da yürüttüğümüz destek programları arasında yer almaktadır" dedi.

DESTEĞE UYGUN BULUNDU

Ajansın 2021 yılında öne çıkan faaliyetlerinden birisinin de; Bölge kalkınmasına hız kazandıran büyük çaplı yatırımların hayata geçirildiği, Güdümlü Proje Destek çalışmaları olduğunun altının çizen Denizli Valisi; "Bölgedeki paydaşlarımızla birlikte öncelikli yatırım konularını baz alarak geliştirilen proje önerilerinden 3'ü desteklenmeye uygun bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında "Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi", "Aydın ve İzmir İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depo Kurulumu" ve "Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi" güdümlü projelerinin sözleşmeleri imzalanarak faaliyetlere başlanmıştır" dedi. Ajansın 2022 yılında Kalkınma Ajansları genel teması olan Genç İstihdamı konusunda çalışmalara ağırlık vereceğini ifade eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "2022-2023 döneminde yürüteceğimiz proje ve faaliyetler genç istihdamına katkı sağlayacak çalışmalar olacaktır" dedi.



KADIKALESİ ZİYARET EDİLDİ



GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA'nın, destek verdiği projelerden birinin yürütüldüğü, Kuşadası, Kadıkalesi- Anaia Antik Kenti'ni ziyaret etti. GEKA'nın 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Aydın Valiliği ve Kuşadası Belediyesi'nin iştirakçiliğiyle, Kuşadası Kaymakamlığının yürüttüğü 'Kültür Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi Anaia Liman Kalesi ve Anıtsal Kilisenin Ziyaretlere Açılması' projesi ziyaret edildi. Proje ziyaretinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz bulundu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA



KURUL üyeleri, GEKA'nın Kuşadası'nda sağlık ve kültür turizminin gelişmesi için desteklediği "Uluslararası Diş Merkezi" ve "Kuşadası Kadıkalesi Anaia Liman Kalesi" projelerini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar. İlk etapta Adnan Menderes Üniversitesi'nin "Diş Sağlığı İçin Kuşadası'na Yolculuk" projesi kapsamında hayata geçen 'International Dent Care'i ziyaret etti.

KUŞADASI'NDA, sağlık turizm potansiyelini değerlendirmek, turistler için Kuşadası'nı cazibe merkezi haline getirmek ve sağlık turizminin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kuşadası'na uluslararası standartlarda bir diş hastanesi kazandırılmıştı.

GEKA Dönem Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın yanı sıra Ajansın görevli uzmanları katıldı.