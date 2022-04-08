Kent bu yıl 2 milyon turist ağırlayacak

"UYGARLIKLAR vadisi" olarak bilinen, kültürel mirası ve Turizm değerleriyle birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi Aydın'ı 2021 yılında 1 milyon 700 bin turist ziyaret etti. Pandemiye rağmen geçen yıl turistlerin güvenlik turizm noktası olan Aydın'da yeni turizm sezonu öncesi kentin tanıtımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

BAŞARILI BİR YIL

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan tanıtım faaliyetlerinin de katkısı ve buralardan oluşan taleplerle birlikte 2022 turizm sezonunun kentte oldukça hareketli geçeceğini belirtti. Turizmde Aydın'ın söz sahibi olduğunun altını çizen Tuncer, "2019 yılında Aydın'a 1 milyon 650 bin ziyaretçi geldi. Önemli bir başarı, fakat pandeminin ortaya çıkması ile 2020 yılı kayıp bir turizm sezonu oldu. Turizm Bakanımızın desteği ile muhteşem bir konseptle pandemi turizmini yönetmeyi başardık. 2021 yılında aslında beklentilerimizin ötesinde bir başarıya ulaştık, Aydın'da bir milyon 700 bin turisti ağırladık. Böylece 2019 yılındaki bir milyon 650 bin ziyaretçi sayısını yakaladık ve çok şükür geçtik. Dünyada hiçbir turizm şehri 2019 istatistiklerini yakalayamadı. Bunu başaran tek şehir Aydın oldu. Bunun verdiği cesaretle tabii ki 2022 yılına özgüvenle girdik ve 2 milyon turisti hedefliyoruz" dedi.

ALTERNATİF ÜLKELERDEN TURİST AĞIRLAYACAĞIZ

TUNCER, turizmde alternatif ülkelere yöneldiklerini dile getirerek, "Ukrayna ve Rusya pazarından geçtiğimiz yıl 400 bin turist ağırlamıştık. Bu yıl süreci takip ediyoruz, ama alternatif pazarlarla akışımızı güçlendiriyoruz. Aydın'a orta Avrupa ve Balkanlardan yoğun bir ilgi var. Özellikle Balkan pazarında Aydın tanınırlığı yüksek seviyelere ulaşıyor. Bakanlığımız tarafından burada güçlü bir medya satın alma politikası yürütülüyor. Aydın turizm akışında son yıllarda hem orta Avrupa, hem de doğu Avrupa'dan turistleri görmeye başladık ve bunun meyvelerini topluyoruz. Turist pazarımızı çeşitlendirip, jeopolitik gerginliklerden ya da çeşitli gerilimlerden en az seviyede etkilenecek bir turizm pastası oluşturuyoruz kendi açımızdan" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE