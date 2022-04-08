Nazilli, uzun ve sağlıklı yaşam merkezi olma yolunda

2011 yılında ulusal bir gazetede yayımlanan, Nazilli'de yaşayan yaşlı bir insanla ilgili haberin Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın dikkatini çekmesi ile başlayan çalışmalar sonucunda Nazilli'de yaşayan 65 yaş üstü insan sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu görüldü. Burada dikkati çeken husus sadece yaşlı nüfusun fazlalığı değil 100 ve üzeri yaşındaki erkek ve kadınların hala kendi kendilerine yeter durumda olabilmeleriydi. Yani Nazilli'de uzun bir ömür süren insanlar aynı zamanda sağlıklı kalmayı da başarmaktalar.

YATIRIM DESTEĞİ ALINDI

Bu gerçeklerden yola çıkan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 2013 yılında sadece bir fikir olarak ortaya çıkan "Nazilli Uzun Yaşam Köyü" projesini başlattı. Türkiye'de daha önce yapılmayan ve örneği olmayan bir projenin hayata geçirilmesi için planlanan faaliyetler devam ediyor. Fizibilite Etüdü ve benzeri çalışmalarda mümkün olduğu ölçüde kalkınma ajansı ve diğer yatırım destek unsurlarından yararlanmaya gayret gösterilen faaliyetler neticesinde önemli bir safha tamamlanmış ve "Nazilli Uzun Yaşam Köyü" yapılması için talep edilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait Nazilli İlçesi Durasallı Mahallesinde bulunan alanın Nazilli Ticaret Odası adına tahsisi gerçekleşmiştir.

NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ NEDİR?

"NAZILLI Uzun Yaşam Köyü" bölgenin refahı, ekonomisi ve tanıtımı için amaçlanmış ve planlandı. Bu proje içinde sağlık ve yaşlı turizmi, konaklama, organik pazar, dinlenme ve gezi alanları, çocuklar için tarım ve ziraat çalışmaları, köy usulü yemek ve gıda imalatı gibi bir çok faaliyet bulunmakta.

NAZILLI Uzun Yaşam Köyü'nü ziyaret edenler adeta bir zaman makinesi içinde geçmiş dönemlerdeki köy yaşamı ile organik gıda ve zirai ürünleri tatmak, üretildiği yerden kendi elleriyle toplamak imkanına kavuşacaklardır. İnciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağı, sebze ve meyvesi, şifalı otları ve jeotermal enerji potansiyeli ile Nazilli Bölgesi Uzun ve Sağlıklı Yaşamın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.