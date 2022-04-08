‘Söke OSB, ekonomimize önemli bir katkı sağlıyor’

Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Hüseyin Güney, OSB'nin 17 Mayıs 1996 yılında kurulduğunu belirterek, "29 sanayi parselinin 19'unda üretim yapılıyor. 6'sında ise inşaat çalışmaları devam etmekte ve 1 katılımcımız da proje aşamasındadır" diye konuştu.

Türkiye'nin ve hatta Dünyanın en büyük yatırımcılarını bünyesinde barındıran Söke OSB'ye devam eden yatırım taleplerinin karşılanabilmesi için genişleme alanı ile ilgili müracaatlar gerçekleştirilmiş, 63 hektarlık alanın Sanayi Bakanlığı tarafından sınır onayı kesinleşen genişleme alanına ait kamulaştırma, proje ve imar planına yönelik çalışmalar başlatılmış.

"İSTİHDAM SAĞLIYOR"

"63 hektarlık alan için Bölgemizde yapılan müracaatlar 200 hektara yaklaşmıştır" diyen Başkan Güney, "Bölgede mevcut inşaatlarda çalışan personel ile birlikte yaklaşık 3.000 kişi çalışmakta olup genişleme alanıyla birlikte tüm sanayi parselleri faaliyete geçtiğinde en az 6.000 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlama yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır" dedi. Ümit Hüseyin Güney, "Bölgede bugün itibariyle altyapı yatırımların %95 seviyesinde tamamlanmış olup elektrik, temiz su ve doğalgaz dağıtım faaliyetleri ile katı atık toplama hizmetlerinin tamamı Bölge tarafından sağlanır durumdadır. 6.000m3/gün kapasiteli Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin 4.000 m3/ gün'lük 1. Etabı 2022 yılı yatırım programına alınmış olup proje revizyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ihaleye çıkacaktır" diye konuştu.

FİRMALARA AVANTAJ SUNUYOR

"Yapılan çalışmalarla birlikte sadece Söke OSB için değil tüm bölgeye ekonomik değer katacak demir yolu iltisak hattı ve yükleme boşaltma ve lojistik merkez 1. etap yatırımları da bitirilerek işler duruma gelecek" diye Başkan Güney şöyle konuştu: "Bölge katılımcılarına çok büyük avantaj sunacak Lojistik Üst Planlanmasına yönelik fizibilite, dolgu çalışmaları ve ön proje çalışmaları hızla devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin birer sosyal yaşam alanı olması medeniyle yapılan yeşil alan peyzajı, anayol düzenlemesi, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu çalışmaları ile yeşile, doğaya ve çevre görüntüsüne önem veren bir profil sunmaktadır."

GÜNDEN GÜNE GELİŞİYOR

BAŞKAN Güney, "Gümrüklü gümrüksüz alanları, açık kapalı depo alanları, yükleme boşaltma ve lojistik merkez alanı, tır parkı, ticaret ve iş merkezi, çok amaçlı salon, idari ve teknik hizmet ofisleri, kafeterya ve ticari dükkânlar, 24 saat hizmet veren çocuk bakım evi, meslek lisesi, açık ve kapalı spor alanları, cami, toplantı salonları, ortak inovasyon ve Ar-Ge merkezi gibi bir çok yapı ile donatılmış üretim üssü haline gelmek olan Söke OSB, bu yönde kararlı ve planlı adımlarla ilerlemektedir" dedi.