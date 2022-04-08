‘Sürdürülebilir büyüme üretimle mümkündür’

2001 yılında Tüzel Kişilik kazanarak kurulan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, bünyesinde 136 sanayi tesisi ve 5000 istihdamla Aydın'a ve ülkemize katma değer sağlıyor. OSB Müdürü Erdem Bilgili, "Bölgemizde KOBİ ölçeğindeki firmaların yanı sıra büyük firmalar da faaliyet göstermekte. Makine ve gıda imalat sektörlerinde yoğunluk bulunuyor. Bölgemizde her geçen gün yatırımcı sayısı artığı gibi yeni yatırımcı talepleri de ön plana çıkıyor" diye konuştu.

ÇEVRE YATIRIMLARI

"Bölge yönetimi olarak mevcut sanayi tesislerinin tüm enerji, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamanın yanında yeni parseller üreterek yatırım alanları oluşturmak ve böylelikle Aydın'ın sanayi üretim kapasitesinin, ihracatının, istihdamının, teknolojisinin, yan sanayisinin ggelişimine katkı sunmak en büyük amaçlarımız arasında" diyen Bilgili, "Önemsediğimiz en önemli konulardan biri de çevre yatırımlarımız. Bölgemizde tüm katı atıklar gerek bölge yönetimimizce gerekse sanayi tesislerimizce lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilerek bertaraf edilmekte, 2000 m3/gün kapasiteli endüstriyel atıksu arıtma tesisimiz ile sanayiden kaynaklı tüm sıvı atıklarımız tarımsal sulama suyu kalitesinde arıtılarak deşarj edilmektedir. Sürdürülebilir hale getirdiğimiz çevre yatırımları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'Çevre İzin Belgesi' ve 'Sıfır Atık Belgesi' almış durumdayız" dedi.

REFAHA KATKI SAĞLIYOR

"Sürdürülebilir büyümenin ancak üretimle olacağını, üretimin de planlı kalkınma modeli çerçevesinde OSB'ler olduğunun hepimiz farkındayız. Bununla birlikte, ihracatın artması, işsizliğin çözümüne katkı sağlaması ve çevre dostu olması, OSB'lerin neden önemli olduğunun da göstergesidir" diyen Bilgili şöyle konuştu: "Organize Sanayi Bölgeleri, ülkenin büyümesine önemli katkısı olan sanayiciye ekonomik ve hızlı koşullarla fabrikalarını kurma imkânı sağlanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi etkisi altında gerek tam kapanma süreçlerinde gerek se kademeli normalleşme süreçlerinde sanayi tesislerimizde gerekli önlemleri alarak üretime ara vermedik. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünü önemsiyoruz. 2018 yılında Kalkınma Ajansı katkılarıyla yatırımını tamamladığımız Sürekli Eğitim Merkezi binamız bünyesinde bu protokol kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat bürosunu açarak faaliyete geçirdik. Gençlerin başarılı bir meslek sahibi olabilmeleri ile vasıflı personelin yetiştirilmesine yönelik katkılarımız günden güne artarak devam edecektir."

YÜZDE 100 DOLULUK

2018 yılında bölge sanayi parseli yatırımlarının %100 doluluğa ulaşması ve yeni yatırımcı talepleri doğrultusunda genişleme alanında sanayi yapılaşmasıyla ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını da sözlerine ekleyen Bilgili, "Kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır. 2022 yılında tapu tescillerinin tamamlanması ile ilk etap kamulaştırmalarımız tamamlanarak yaklaşık 200 dönüm alanda yeni parsel tahsislerini gerçekleştireceğiz. Bunun yanın da sürdürülebilir yatırım alanı genişlemesi için ilave 400 dönüm daha alanın şimdi den kamulaştırma çalışmalarına da başlamış durumdayız" dedi. Bölge Müdürü Erdem Bilgili, "Bölgemiz katılımcı firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi ilave kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri, içme ve kullanma suyu şebekeleri, doğalgaz 3. Etap dağıtım şebekesi, ilave yol yapımları olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımlarımız gerçekleştirilmiştir" dedi.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Bölge Müdürü Erdem Bilgili, "Bölgemiz katılımcı firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi ilave kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri, içme ve kullanma suyu şebekeleri, doğalgaz 3. Etap dağıtım şebekesi, ilave yol yapımları olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımlarımız gerçekleştirilmiştir" dedi.