Tariş Pamuk Birliği hedef büyüttü

Ege'de 6 ilde, 40 kooperatifi, 23 bin ortağı ile birlikte 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda faaliyet gösteren en büyük kooperatif birliği konumunda bulunan Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ortaklarına kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal üretim girdilerin temini, AR-GE ve teknik hizmet ile nakdi kredi desteği ile katkı sağlıyor.

ESKİ GÜNLERE DÖNDÜ

1915'te kurulan Tariş'in çatısı altında "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tariş Pamuk Birliği, Tariş İncir Birliği ve Tariş Üzüm Birliği" olarak hizmet veren birlikler 2005 yılında ayrılırken borç batağındaki birliklerden Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, son 5 yılda Faruk Aydın başkanlığında alınan radikal kararlar sayesinde borçlarından kurtulup eski günlerine döndü. Son birkaç yıldır yatırımlarda ivme kazanan birlik, 2023'te Türkiye'nin ilk 100 büyük şirketi arasında olmayı hedefliyor.

KENDİMİZ KEFİL OLDUK

Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin zor günlerinin geride bıraktığını ve kendi ayakları üzerinde durduğunu dile getiren Birlik Başkanı Faruk Aydın, "Tariş Pamuk Birliği biz yönetime geldiğimiz süreç içerisinde kasası sıfırdı. Personellerimizin bazıları 13 aydır maaş alamıyordu. Bunun yanında 650 milyon lira borcumuz bulunuyordu. Bunların hepsini aştık. Biz burada taşın altına elimizi değil kellemizi koyduk. Bizzat kendimiz kefil olarak bu kurumu ayağa kaldırdık. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kurum haline yeniden geldik" dedi.

GÜVENI YENIDEN SAGLADIK

Birliğe olan güveni yeniden sağladıklarını ifade eden Aydın, "Türkiye'de pamuğa yön veriyoruz. Borsaya çıktığımızda çekirdek fiyatını Türkiye'de birliğimiz belirledi. Kooperatiflerimiz aracılığıyla sıkıntılı sürece rağmen 65 milyon kilo çekirdek alarak bölgemizdeki çiftçilere büyük katkı sağladık. Çırçırlama maliyeti 1500 liraydı. Biz çekirdeği ortalama 4 bin lira üzerinden aldık. Piyasadan daha pahalı ürün alarak hem çiftçimiz hem de kurumumuz kazandı. Tariş Pamuk Birliği'ne ilgi büyüdü. Kooperatiflerimiz ürünü ve cekirdiği kurumumuza verdiler. İtibar kazandık, piyasada denge unsuru olduk. Bölgede katma değer ile birlikte istihdam artışı sağladık. Tariş'e güven arttı. Geçen sene yaptığımız faaliyetlerden dolayı hiçbir borcumuz yok. Kasamızda belirli miktar da paramız var. Fabrikayı tek kuruş kredi kullanmadan işletecek gücü sahibiz. Eskiden bir litre benzin alacak paramız yokken şimdi çağ atladık" diye konuştu.



YATIRIMLAR HIZ KAZANDI

2023'e kadar yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Aydın şunları söyledi: "Borcumuzdan dolayı banka fabrika alanımızı devralmıştı. Tekrar sözleşme yaptık ve kullanım hakkını aldık. Borç bittiğinde tapuyu alacağız. Burası, Tariş Pamuk Birliği'ne ait bir tesis olacak. Önümüzdeki üç yıl içerisinde inşaattan gelecek gelirle ve işletmelerden elde ettiğimiz kazançlarla birlikte daha büyük yatırımlar yapacağız. Gayrimenkuller alacağız. İşletmeye güneş enerjisi, yem fabrikası kuracağız. Yan kuruluşumuz olan Ayma Pazarlama'nın daha önce ürettiği Tama, Tarin, detarjan sabun gibi ürünleri yeniden üretmeye başlayacağız. Üç yıl içinde Ege Bölgesi'nde eskiden olduğu gibi Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasında yerimizi alacağız. Hükümetimizin de yanındayız. Asla bu dönemde stokçuluk yapmayız."