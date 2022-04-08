TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılında Kuşadası ve Türkiye turizmden oldukça iyi bir sezon beklediklerini ancak Ukrayna - Rusya krizinden sonra belirsizliğin hakim olduğunu söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ- ROFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Kuşadası'nın da 2019 sezonuna yakın bir sezon geçirip geçirmeyeceğimizi Rusya - Ukrayna krizinin belirleyeceğini belirtti.

Özden, "Savaş önümüzdeki 1-2 ay içerisinde biterse, bu pazarlardaki kaybımızın bir kısmını toparlayabiliriz. Diğer pazarlarda da iyi başlayan rezervasyonlarda yavaşlama olsa da iptal yok. Avrupa, İngiltere ve Balkan ülkelerinden iyi rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Bu yaz 2021 sezonundan daha iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu. Özden şöyle devam etti: "Turizm, ithalata dayalı olmadığı için çok daha özel bir sektör. Turistin geldiği yerde, gelir tabana yayılıyor. Küçük esnafın tamamı faydalanıyor. Dolayısıyla turizm geliri olan bölgeler kalkınıyor. Aynı zamanda turizm sektörü ülkeler için barış elçisi ve kültür değişimi görevini de üstleniyor. Turizm sektörü 54 sektöre katma değer yaratıyor. Sektörün girdileri yüzde 99 oranında ülkede kalıyor."



BÜYÜYEN ILÇE KUSADASI

KUŞADASI'NIN turizm, tarım ve inşaat sektörü ile büyüyen bir ilçe olduğunun altını çizen Özden, "Pandemiden sonra özellikle konut sektöründe villa talebi ciddi şekilde arttı. İnşaat sektörü ile turizm sektörünü bir denge içerisinde beraber büyütebildiğimiz sürece, ilçe bundan karlı çıkarak, pozitif büyüme sağlıyor. Bu villaların birçoğu yabancılar tarafından satın alındığı için ilçeye harcama kapasitesi yüksek bir kitleyi de getiriyor. Bu da ilçe ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.