‘Türkiye’den ihraç edilen ilk ürün Aydın inciridir’

Ülkemiz ve bölgemiz ihracatının sorunlarının dile getirildiği, ihracatta rekabetin sürdürülebilirliği, ihracatın geleceği ve geliştirilmesi adına atılması gereken adımlar ile bölgemiz tarımsal ürünlerin ihracat potansiyelinin konuşulduğu Ege İhracat Buluşmaları Aydın Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlendi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'da gerçekleştirilen tarımsal üretim verileri ve ihracat rakamları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çondur, "İlimizde 3 milyon 600 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılmakta. İlimiz, yağlık zeytinde 229 bin ton, incirde 180 bin ton, kestanede 24 bin ton, çilekte 66 bin ton, arpada 204 bin ton ile üretimde lider konumda bulunmakta olup pamukta 270 bin ton, enginarda 8 bin 360 ton, buğdayda 63 bin ton ile 2.s ırada yer almaktadır" dedi. Aydın tarımsal ürün ihracat verilerine değinen Çondur, "İlimiz tarımsal ürünlerinin ihracat rakamlarına baktığımızda ise ülkemize yaklaşık olarak kuru incirde 86 milyon dolar, zeytinde 25 milyon dolar, çam fıstığında 27 milyon dolar, kuru kayısıda 27 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlamıştır. Kuru incir için ihracatta hedefimiz ton başına 10 bin dolara ulaşmaktır" dedi.

YÜKSEK POTANSİYEL

Aydın'ın İhracat rakamlarının 2021 yılında 1 milyar 26 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinizi, Aydın'ın tarımda ve sanayide yüksek ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirterek 2021 ihracat rakamının ikiye katlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Türkiye'de ihracatın ilk olarak İzmir'de başladığını ancak ihracatı gerçekleşen ürünün Aydın İnciri olduğunu ifade eden Eskinazi, Aydın incirinin ve pamuğunun dünyaya daha hızlı ve verimli ulaştırılması için ülkemizde ilk demiryolunun İzmir-Aydın arasında yapıldığını belirtti.

"Bugün baktığımızda madencilikten otomotive kuru meyveler kadar birçok sektörümüz Aydın ilimizin ihracatında ön sıralarda yer almaktadır" diyen Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracatta 7,8 milyar dolarlık katkı sağlayan 56 üyemizi kamuoyuna duyurmuştuk. İklimlendirme, maden, otomotiv sektörlerinde öncü, sürdürülebilirliğe yatırım yapan firmalarımızdan 6'sı Aydın'dandı. Aydınlı ihracatın yıldızlarının daha da artmasını temenni ediyoruz "dedi.

DESTEK ARTIRILMALI

Tarımsal üretimde ürün bazında yaşanan sıkıntılara değinen ve zeytinyağı desteklemelerinin artırılması gerektiğini belirten Çondur, "Bu desteklemelerin acilen artırılması gerekiyor ki İtalya, İspanya gibi lider ülkelerle rekabet şansımız olsun" dedi. Pandemi koşullarına rağmen ülkemizde 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini ve Aydın'ın ise 2021 yılı ihracatında 1 milyar 26 milyon liralık paya sahip olduğunu belirten Çondur, ilimizde gerçekleşen tarımsal ürün ihracatının ise 2021 yılı için 241 milyon dolar olduğunu ifade etti.