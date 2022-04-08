Yatırımcıların cazibe merkezi Buharkent OSB

AYDIN'DA bulunun Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırımcılar faaliyete geçtiğinde kentin üretim rakamlarıyla birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Buharkent ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki karma OSB, 2001 yılında bakanlıkça tescil edilmesine rağmen 2014 yılına kadar atıl durumda kaldı.

BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞTİ

BUHARKENT OSB'nin kuruluş protokolünde gidilen değişikliğin ardından Müteşebbis Heyeti içinde Buharkent Belediyesi'nin de yer almasıyla OSB'nin kaderi değişti. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent OSB'ye adeta hayat verdi. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılan tanıtımları sonucunda arsa talebinde bulunan yatırımcılara yer tahsisleri yapılırken OSB'nin 2017 yılında ilave revizyon planı onaylandı.

Buharkent OSB alanı dışında bulunan 25 bin 344 metrekare alana sahip arıtma tesisi alanı da imar planı içine dahil edilerek OSB'nin toplam alanı 67,15 hektarı sanayi parseli olmak üzere 85,95 hektar alana ulaştı. Onaylanan revizyon imar planı ve kamulaştırma biten bölgelerde önemli sanayi kuruluşları tarafından yatırımlar gerçekleşti. Buharkent OSB'de faaliyet geçecek olan Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası ve peynir üretim merkezinin toplam yatırım bedeli 1 milyar liranın üzerinde. Ayrıca toplam 22 yatırımcıya da arsa tahsis edildi.

YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

BUHARKENT OSB'nin altyapısı tamamlandı. Elektrik altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, üst yapı işleri tamamlandı. Arıtma Tesisi Dünya Bankası'ndan onaylanan krediyle birlikte 2022 yatırım programına alındı. Sanayi Bakanlığı tarafından bu yıl içerisinde ihalesi yapılacak.

ÜRETİME VE İSTİHDAMA DEV KATKI

BUHARKENT OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent OSB'nin yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Buharkent OSB içinde tüm yatırımcılar faaliyete geçtiğinde ülkemizin ve Aydın ilimizin istihdam ve üretim, rakamlarına çok büyük katkı sağlayacak. Bununla birlikte 5 bin kişiye iş kapısı olacak. Özellikle 80 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo'nun ulaşacağı 500 Milyon Dolarlık ihracat rakamı ile Aydın'ın ihracat rakamının yarısını tek başına karşılayacak olup ayrıca 12.000 m2 ek bina inşaatı devam etmektedir. Kaanlar Gıda tarafından kurulan peynir fabrikasın da Aydın'ın tarım ve hayvanlığına çok büyük katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Bunların yanı sıra Yaparlar İnşaat ve Tarım Aletlerinin 3.000 m2, Aysu Tekstil 14.000 m2 projelerinde inşaatlarına başladı.

TEİAŞ 154 KV Ana Trafo Merkezi inşaatı devam etmekte olup, TPC Technology üretime başladı. Aydın'ın ekonomisine katkı sağlamak için Buharkent OSB'ye yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE