Yeşil alanda büyük talan

Aydın'da Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan kararla ilçenin oksijen deposu olarak bilinen Soğucak Mahallesi'ndeki yüzlerce dönümlük yeşil alan betonlaşmaya açıldı. CHP ve İYİ Partili üyeler, zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu yeşil alanın kıyımına onay verdi. İmar planının kabul edilmesinin ardından AK Partili meclis üyeleri, Soğucak Mahallesi'ni kapsayan 1/1000'lik revizyon imar planının kabulü ile zeytin, çam ve tarım arazileri ile dolu yaklaşık 2.45 milyon metrekarelik arazide yapılaşmanın önünün açıldığını belirtti.

245 HEKTARA ÇIKARILDI

İmar planında yapılan değişiklik ile bölgedeki arazilerin 171 hektarlık bölümünü kapsayan imar revizyonu talebi, İmar Komisyonu tarafından 245 hektara çıkarıldı. Yeni düzenlemede mevcut planlarda alan büyüklüğünün yüzde 3.51'ine denk gelen konut alanlarının payı tam 10 kattan fazla artırılarak yüzde 39.48'e yükseltildi

BETONA TAHSİS EDİLDİ

Bu artışla birlikte Soğucak'ta konutlara ayrılan alanın yüzölçümü de 85 bin 912 metrekareden 966 bin 788 metrekareye çıkarıldı. Üzeri zeytin, çam ve tarım arazileri ile dolu yaklaşık 2.45 milyon metrekarelik arazinin sadece yüzde 16'lık kısmının yeşil alan olarak ayrıldığı yeni planda kalan bölümler de, belediye hizmet alanı, eğitim, ticaret, ibadet ve trafo gibi donatılarla yine betona tahsis edildi.

BAŞKAN GÜNEL RET OYU VEREN AK PARTİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden, karara itiraz ederken imar planı değişikliğinin kabul edilmesinin ardından CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ret oyu veren AK Partili meclisi üyelerine tepki gösterdi. Soğucak Mahallesi'nde imara açık olan bir bölgede yapılan düzenleme ile çarpık yapılaşmanın önüne geçildiğini belirten Başkan Ömer Günel, söz konusu bölgenin imara açıldığı yönündeki eleştirilerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını iddia etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI