Yılda 10 bin ton yaş sebze meyve üretilecek

Aydın Valiliği öncülüğünde hazırlanan, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası Başkanlığı'nın paydaş olduğu TDİOSB projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından onaylanan ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB projesiyle, Efeler ilçesinin Kadıköy mahallesinde 776 bin metrekarelik arazide modern tarımın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor. Yaş sebze üretim tesislerinin kurulacağı bölgede, üretim yapacak seraların jeotermal enerji ile ısıtılması hedefleniyor. Tüm yasal süreçleri tamamlanan TDİOSB'nin 2022 yılı yatırım programı kapsamında inşaatına başlanması beklenirken yapılan tanıtım toplantısıyla birlikte yatırımcı müracaatları alınmaya başlandı.

JEOTERMALLE ISITILACAK

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen projenin tanıtımında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TDİOSB Projesiyle ilgili bilgi verdi. Türkiye'de kuruluş aşamasında olan 50 adet tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgeleri bulunduğunu ifade eden Vali Aksoy, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bu girişimlerin ilki de Aydın'da hayata geçirilmek üzere bu tanıtımla gerçekleşecek. Bu proje ile topraksız, ısıtması yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlanan tarımsal sanayi kümelenmesi ile en iyi tarım uygulamalarını hedefliyor. OSB'miz Efeler ilçesi Kadıköy mahallesinde toplam 776 bin alana kurulmuş, bölgede her bir 25 bin metrekareden oluşan 20 adet sera, 4 bin metrekareden oluşan 9 adet sanayi parseline sahip. Bu alan içerisinde teknik altyapı, park alanları gibi üniteler de yer alıyor."

BAŞVURULAR ALINIYOR

Bölgedeki sanayi parsellerinin ön satışlarının başladığını açıklayan Vali Aksoy, "Müracaatları bugünden almaya başlıyoruz. İlk müracaatlardan sonra ilgili yönetim kurulumuz değerlendirmeleri yaparak kesin tahsisleri yapacaktır. OSB'miz modern otomasyon sistemine sahip, teknolojik seralarda yıllık 10 bin ton yaş sebze üretilmesi planlanmaktadır. Bin kişiye de istihdam yaratacaktır. Farklı desenli yaş sebze üretimi de bu seralarda gerçekleştirilecek. Bölgedeki yatırımcıların büyük ölçekli ve stratejik yatırım teşvikleri ve istihdama yönelik teşvikleri Ar-Ge desteği gibi Türkiye'deki birçok yatırım desteklerinden faydalanacaklardır. Ayrıca OSB'de emlak vergisinden inşaat ruhsatına kadar muafiyetlerinden yatırımcılar faydalanacaklardır" dedi.

MODERN TARIM YÖNTEMLERİ UYGULANACAK

"ÖZELLIKLE akıllı tarımın güvenlik kalesi vizyonu ile başlattığımız bu proje ile firmalara belirli standartlarda üretim yapma, en uygun şartlarda arazi sağlanması gibi birçok noktada imkan sağlanacaktır" diyen Vali Aksoy, "Projeyle bölgede büyük ölçekli modern ve verimli tarım kompleksi oluşturulması hedefleniyor. Bölgede kurulacak bağlantılarla uluslararası alanda da önemli gelişmeler sağlanacak. Bölgede yenilenebilir enerji sistemiyle modern tarım uygulamalarının yükselen değeri olacaktır. Ülkemizin ve ilimizin tarımsal üretiminin kalitesini arttıracak bir değer olması nedeniyle de projeyi çok önemsiyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE