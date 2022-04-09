Haraç alamayınca dehşet saçtı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde girdiği dükkanın sahibinden haraç isteyen Zorbey Pektaş, istediğini alamayınca ortalığı kan gölüne çevirdi. Dükkan sahibini ve etraftaki 5 kişiyi bıçaklayan genç güçlükle etkisiz hale getirildi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Pektaş (21), Adnan Menderes Bulvarı'ndaki esnafı haraca bağladı.

POLİSİ DE YARALADI

Olay günü Pektaş, bir telefon bayisine girerek haraç istedi. İşyeri sahibi tarafından reddedilen Pektaş, bir anda saldırmaya başladı. Kendisine sopayla müdahale eden işyeri sahibini boynundan bıçakla yaralarken, çevredeki beş kişiyi de bıçakladı. Kısa sürede büyüyen olaya, aralarında çevik kuvvet polisinin de yer aldığı çok sayıda ekip müdahale ederken, bir polis, kargaşa sırasında elinden yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İBRAHİM UZUN