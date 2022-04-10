Çilek üreticisi oldular

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat mühendisi Uğurcan Ballı (33) ve eşi tekstil mühendisi Mukaddes Ballı (30), kendi mesleklerini yapmak yerine topraksız tarıma yönelerek çilek üretimine başladı. İstanbul'da özel bir şirkette çalışırken tanışan iki genç, 3 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Bir süre sonra kalabalık şehir hayatından bunalan çift, işlerinden istifa ederek Aydın'a yerleşti. Mukaddes Ballı'nın ailesine ait Efeler ilçesi Baltaköy mahallesindeki tarlada tarıma yönelen genç çift, topraksız tarım ile çilek üretimine başladı. Ballı çifti bugün, 3 dönüm serada ürettikleri çilekle geçimlerini sağlıyor.

SERADA ZORUNLU BALAYI

Mukaddes Ballı, "Yurt dışında eğitim alarak bir süre özel sektörde çalıştım. Uğurcan ile hep 'birlikte ne yapabiliriz' diyorduk. Pandemi ile tarıma yöneldik. Ailem başta 'Biz seni bu yüzden mi yurt dışına gönderdik' dedi ama şimdi ikna oldu. Balayımız serada geçti ama mutluyuz" dedi. Uğurcan Ballı ise, "Ben artık çilek üreticisi bir inşaat mühendisiyim. Bizim için radikal bir karardı ama mutluyuz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE