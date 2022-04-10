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Haberler Aydın Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Aydın'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

DHA

10.04.2022, 18:04

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kent merkezine bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DS 5951 plakalı otomobili, Efeler ilçe girişi yakınlarındaki Aydın-İzmir Otoyol kavşağında durdurdu. Otomobildeki aramada, 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Erdal G. ve Özlem A. gözaltına alındı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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