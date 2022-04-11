Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 100 olay ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 108 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 şahıs tutuklandı ve 2 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 25,41 gram kubar esrar, 1 kilo 632 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 2,7 gram eroin, 124,55 gram kokain, 0,31 gram sentetik kannabinoid ve 31 kök kenevir ele geçirildi.