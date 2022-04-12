  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İnşaattan düşen Emre'den kötü haber geldi

İnşaattan düşen Emre'den kötü haber geldi

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 1 metre yükseklikten düşerek başını beton zemine çarpan 21 yaşındaki Emre Dutumerin, kaldırıldığı hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA

12.04.2022, 22:32

İnşaattan düşen Emre’den kötü haber geldi

Olay, geçtiğimiz 1 Nisan günü Davutlar Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Alçı-sıva işi yapan Emre Dutumerin, çalıştığı inşaat içerisinde dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten düştü.

Başını beton zemine çarpan Dutumerin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedaviye alınan Dutumerin, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dutumerin'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Dutumerin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA