Gazeteci Poyraz’a ‘yolsuzluk’ dayağı

KUŞADASI'NDA evinin önünde öldüresiye dövülen gazeteci yazar Ergün Poyraz'ın uğradığı saldırının altından CHP'li Başkan Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nin 'ihale yolsuzluğu" iddiaları çıktı. Ergenokon sanıklarından Poyraz, PKK'lı olduğu iddia edilen firmaya usulsüz verilen ihalelerle ilgili Kuşadası Belediyesi'nden bilgi talebinde bulunduktan saatler sonra evinin önünde dövülerek hastanelik oldu.

Poyraz yoğun bakımda tedavi altına alınırken şirketin sahipleri Turan Bağı ile Zana Bağı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Poyraz, geçtiğimiz günlerde Iğdır'ın eski HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ziyaretinin ardından Bağı kardeşlere ihalelerin yağdığı iddialarında bulunmuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI