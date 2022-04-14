Alparslan yaşasın diye

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (34) ve ev hanımı Habibe Sarıboğa'nın (33) üç yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizlerden biri olan ve iki aylıkken kolları ile ayaklarını hareket ettirmeyen Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Alparslan için tedavi süreci başladı. Alparslan'ın tedavisi için gerekli olan ilacın maliyetinin karşılanması doğrultusunda Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı.

PAZARA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Oğlunun tedavi masrafları için gerekli olan paranın toplanması doğrultusunda Türkiye'yi şehir şehir gezen baba Sarıboğa bu kez, Salı Pazarı girişinde stant açtı. Eline aldığı megafonla oğlunun tedavisi için vatandaşlardan fitre ve zekat istedi. Baba Sarıboğa'nın yardım çağrısına vatandaşlar duyarsız kalamayan vatandaşlar stantta gelerek Alparslan için oluşturulan kumbaraya destekte bulundu.

PARANIN YARISI TOPLANDI

Tek isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu kaydeden baba Sarıboğa, "Oğlum Alparslan'ın hayata tutunabilmesi için 13,5 kiloya ulaşmadan 1 milyon 802 bin dolar değerindeki Zolgensma adlı ilacı alması gerekiyor. Ateşi 39 derecenin üstüne çıktığı için evden dışarıya çıkarıyoruz. Oğlumun tedavisi için gerekli olan paranın şu anda yüzde 55'i toplandı.

Ben oğlumun ikiziyle, ablasıyla birlikte oyunlar oynamasını istiyorum. Bu doğrultuda stant açtım. İnşallah bundan sonra vereceğiniz destekle yüzde yüze ulaşacağız. Aydın halkı bu konuda çok duyarlı. Herkes yüreğinden ne koparsa az çok demeden destek olmaya çalışıyor. Vatandaşlardan da bu sene Ramazan ayı fitre ve zekatını Alparslan'a bağışlamalarını istiyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ