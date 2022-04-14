Can dostlar için hayat dersi

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde emekli öğretmen Bülent Akın Dönertaş, Japonya bağlantılı bir dil okulunda online İngilizce dersleri vererek elde ettiği kazancı can dostlar için harcıyor. Dönertaş, kaymakamlık ve belediye nezdinde yaptığı girişimlerle ilçeye sokak köpekleri için barınak kazandırdı. Barınakta kalan köpeklerin beslenme ve temizlik gibi işlerini gönüllü olarak yapan Dönertaş, hasta köpeklerin tedavisi ve kısırlaştırılmasıyla da bizzat ilgileniyor.

Dönertaş barınaktaki can dostların beslenme ihtiyacını ise Japonya bağlantılı bir dil okulunda online ders vererek sağladığı kazançla karşılıyor. Sokak hayvanları için yaptığı fedakarlıkla hayvanseverlerin takdirini toplayan Dönertaş, "Bakıma muhtaç köpekleri buraya aldım. İki felçli köpeğimiz var, sokağa terk edilmiş 5 de yavrumuz. Anneleri komada olan iki yavru daha var. Sokakta bu canlıların yaşamlarını sürdürmeleri çok zor. Bu köpekleri yaşatmaya çalışıyorum. Evimden Japonya, Avusturya ve Kanada gibi ülkelerden öğrencilere İngilizce dersi veriyorum. Bir süredir ekstra gece İngilizce dersleri vererek sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyorum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE