Haberler Aydın Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ormana da sıçradı

Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ormana da sıçradı

Balık taşıyan bir kamyonet, Aydın-İzmir otobanında alevlere teslim oldu. Yükselen alevler adeta geceyi gündüze çevirirken yolun kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.