Saldırıya uğrayan gazeteci Poyraz: Trilyonluk vurgun var

AYDIN Kuşadası'nda uğradığı saldırı sonrasında 3 gün yoğun bakımda kalan gazeteci yazar Ergün Poyraz, hayati tehlikeyi atlattı. Kendisine saldıranların PKK'lı, azmettiricinin ise CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olduğunu söyleyen Poyraz, "Taburcu olur olmaz Ömer Günel hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nde vurgunun trilyonları bulduğunu ifade eden Poyraz, "Benim ihbar mektubuyla sorduğum mıcır ihalesi, yapılan yolsuzlukların yanında devede kulak kalır. 4-5 tane daha yolsuzluk olayı var ve bunlar trilyonlar düzeyinde. İçişleri Bakanlığı, Başkan Ömer Günel'i acilen görevden alıp kayyum atamalı. Belediyenin terör örgütünü finanse ettiği ortada" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nden 750 bin ton mıcır ihalesi alan firmanın bir kilo bile mıcır dökmediğini söyleyen Poyraz, "Zaten benim verdiğim dilekçe, normalde belediyede olması gerekirken bu şirketin sahibinin evinde çıkmış. Belediye direkt şirket sahibine göndermiş. Normalde kendi okuyup cevap vermesi gerekiyordu. Saldırının arkasında kesinlikle Ömer Günel ve bu PKK'lı şirket var" diye konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI