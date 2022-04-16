Çaldığı altınları dolara çevirirken yakayı ele verdi

AYDIN Nazilli'de çaldığı 30 bin TL değerindeki altını dolara çevirmek isteyen şüpheli yakalandı. Polis ekipleri Yeşil Mahalle'de bulunan bir evden 30 bin TL değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, şüphelinin M.Ö olduğunu belirledi. Şüphelinin çaldığı altınları dolara çevireceğini tespit eden polis, takibe aldığı M.Ö'yü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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