  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Çaldığı altınları dolara çevirirken yakayı ele verdi

Çaldığı altınları dolara çevirirken yakayı ele verdi

16.4.2022

Çaldığı altınları dolara çevirirken yakayı ele verdi
AYDIN Nazilli'de çaldığı 30 bin TL değerindeki altını dolara çevirmek isteyen şüpheli yakalandı. Polis ekipleri Yeşil Mahalle'de bulunan bir evden 30 bin TL değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, şüphelinin M.Ö olduğunu belirledi. Şüphelinin çaldığı altınları dolara çevireceğini tespit eden polis, takibe aldığı M.Ö'yü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ İHSAN KARATAŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA