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Haberler Aydın Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

16.04.2022, 17:15

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

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