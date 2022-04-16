Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.