Yine pitbull dehşeti

AYDIN'DA pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan öğretmen Nurten Ö. ölümden döndü. Saldırıdan sonra ayağı alçıya alınan Nurten Ö, "6 kişi beni pitbulldan zor aldı. Bu hayvanlar kontrol altına alınmalı" dedi. Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Görsel Sanatlar öğretmeni Nurten Ö, apartmanın bahçesinde otururken pitbull saldırısına uğradı.

Köpeğin sahibi M.T. ile çevredeki vatandaşlar köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurten Ö. tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

'BENİ PARÇALAYACAKTI'

YENİ Asır'a dehşet anlarını anlatan Nurten Ö. "Okuldan çıkıp evime geldim. Bahçede komşularımla sohbet ederken bir köpek arkamdan sinsice gelip bacağımın arkasından ısırdı. Köpeği benden 6 kişi zor ayırdı. Köpeğin sahibi ve komşular köpeğin boğazından tutup uzaklaştırmasa köpek beni parçalayacaktı. Ölümden döndüm. Ben de bir hayvanseverim. Evimde pekinez cinsi köpek besliyorum. Ama bu tür saldırgan olan hayvanlar kesinlikle yasaklanmalı" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE